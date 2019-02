Emily Ratajkoswki fa impazzire il web: ecco la sua spesa bollente

Emily Ratajkoswki da anni fa impazzire i social network con i suoi scatti bollenti in cui mostra il suo fisico con pose provocanti o senza abiti. E la bellissima top model sembra entusiasta di mostrare al mondo il suo fisico statuario. E questa volta, per la gioia del suo pubblico, ha voluto mostrarsi in una location abbastanza particolare: le corsie di un supermercato.

In alcuni dei recenti scatti apparsi sul suo profilo Instagram, Emily Ratajkoswki appare spesso in pose moto provocanti fra negozi di alimentari e supermarket. Del resto non è un mistero che la modella sia entusiasta di mostrare il suo fisico. Ma questa volta la scelta della bizzarra location fa venire un sospetto: saranno riusciti i clienti del supermercato a fare la spesa senza farsi distrarre dagli scatti bollenti della bellissima modella britannica? Intanto, su Instagram, i follower (come sempre) hanno preso d'assalto il profilo della bella Ratajkoswki.