Emily Ratajkoswki al mare, il video hot scatena i social

Video più che esplicito per Emily Ratajkoswki che si fa riprendere di spalle mentre tenta di entrare in acqua camminando incerta su un fondo non sabbioso, ma pieno di irte pietruzze. Non è ben chiaro dove si trovi la scogliera che fa da cornice al leggendario lato b della modella americana che ancora una volta scatena i social, postando una clip di pochi secondi che ha subito raccolto migliaia di like e visualizzazioni.

In sexy bikini, con un tanga che esalta le sue forme da sogno, Emily ha raccolto subito commenti entusiastici, soprattutto dai suoi tantissimi ammiratori italiani che la seguono sui social ogni giorno, incantati dal suo fisico mozzafiato. Nella didascalia Emily scrive: “ Afferrati il sedere e vai! ”, proprio come fa lei, che con le mani solleva il suo lato B per non bagnarsi subito ed entra in quelle che potrebbero essere acque francesi, dato che la top model è impegnata nella settimana della haute couture a Parigi e, in un momento libero dai defilé, per sfuggire al gran caldo e alla pressione dei media nella fashion week più glamour del mondo, può aver preso il primo volo fino alla costa più vicina.

All’orizzonte si notano solo motoscafi e nessuno yatch, il che vuol dire che Emily Ratajkoswki nel video potrebbe essere probabilmente in una spiaggia libera e molto discreta, dove nessun paparazzo poteva immortalarla senza il suo permesso. Abilissima a gestire la sua immagine sui social, dove può contare su un esercito di quasi 24 milioni di follower, è in bikini e lingerie praticamente tutto l’anno, ma d’estate tutto è ancora più hot. Talmente hot che, secondo i suoi follower italiani, appena lei entra in acqua “ muore all’istante la barriera corallina, gli scogli sono ancora più duri del normale e tremano i pesci ”.

Se c’è chi intona per lei virtualmente dei versi in napoletano: “ Vir o mar quant’è bellll.. .”, altri per colazione gradiscono più “il panettone” di Emily che vedere “le chiatte coi bomboloni”, con chiaro riferimento alle Kardashian & co.