Emily Ratajkowski e il buongiorno hot che infiamma i social

Attrice, modella e anche influencer. Emily Ratajkowski è conosciuta anche e soprattutto per la sua sensuale bellezza che, molto spesso, condivide con i suoi follower. Come è avvenuto questa mattina in uno scatto bollente che Emily ha pubblicato sul suo profilo instagram. La modella appare letteralmente senza veli in una foto che ha mandato in tilt il mondo dei social.

"Mattinata a casa", si legge dalla didascalia e, da quel che sembra, Emily Ratajkoswki ha preso alla lettera cosa vuol dire trascorrere una giornata di relax e lontano da impegni di lavoro. Nella foto si mostra nuda, ma in una posa molto sensuale, mentre è seduta sul divano del suo delizioso appartamento. La foto incriminata, che in poco tempo ha totalizzato più di un milione di like e altrettanti commenti, è molto particolare perché sembra essere scattata dall’alto. Questo dettaglio però non impedisce di cogliere la bellezza di Emily, la quale appare sembra sensuale e in forma smagliante.

Lo scatto farà sicuramente parlare di sé, ma in sostanza, è proprio una fra le intenzioni della modella dato che, molto spesso, si mostra senza veli ai suoi fan. Gli scatti però sono sempre elitari, erotici ma per nulla volgare e, proprio per questo, le sue quotazioni sono salite a vista d’occhio. Classe 1991, di recente è stata vista sul grande schermo in "Welcome Home", al fianco di Riccardo Scamarcio.