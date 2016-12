Emily Ratajkowski nuda per Natale. E lo scatto è da 230 mila "like"

Non c'è niente che Emily Ratajkowski faccia e passi inosservato, questa volta ha voluto fare gli auguri a tutti i suoi fan in un modo davvero particolare.

La modella statunitense sa bene come attirare l'attenzione ed entrare nel cuore del suo amatissimo pubblico. E per Natale non poteva certo dimenticarsi di fare gli auguri. Così con qualche riga di buon augurio, su Instagram ha condiviso un suo collage fotografico che la stessa Ratajkowski presenta come Christmas Cards.

Insomma, Emily ha voluto fare una sorta di cartoline di Natale molto sensuali in collaborazione con Vogue. Nel sito del magazine, infatti, vengono pubblicate tutte le foto della modella statunitense. Ma ce ne è una in particolare che ha conquistato il pubblico: quella dove la Ratajkowski è completamente nuda. Nello scatto, Emily non indossa alcun abito, le sue forme perfetto sono messe in bella vista e soltanto le sue mani coprono le parti intime. Nel giro di qualche ora questa immagine ha ottenuto più di 230 mila "like" e sul web è diventata virale. (Guarda la foto)