Emily Ratajkowski incanta tutti, anche il suo cane

È innegabile che Emily Ratajkowski abbia un fisico da urlo. La super topmodel regala spesso ai suoi tantissimi seguaci immagini mozzafiato che ne mettono in risalto le curve perfette. Talvolta accusata di essere troppo magra e di promuovere un modello di bellezza non corretto, Emily Ratajkowski si è sempre difesa da queste accuse, continuando a fotografarsi in pose ammiccanti, talvolta desnuda, ma difficilmente volgare.

Le sue immagini sui social fanno regolarmente il pieno di like e non sono solo gli uomini ad apprezzarne e ammirarne la bellezza, perché ci sono anche tantissime donne che commentano positivamente, riconoscendone la sensualità. In uno degli ultimi post, Emily Ratajkowski si è fatta immortalare di spalle, con indosso solo uno slip di ridotte dimensioni e un top arancione. Il lato B della ragazza è l'elemento delle che salta prima agli occhi di chi osserva. D'altronde, lei non ha fatto nulla per nasconderlo, anzi, lo ha esaltato con lo slip a tanga della sua linea di costumi. Che il lato B di Emily Ratajkowski sia perfetto non lo si scopre certo adesso ma fa sorridere la serie di scatti condivisi dalla modella, che è in compagnia del suo fido Colombo. A maggio Emily Ratajkowski ha adottato il cucciolo che oggi è cresciuto ed è inseparabile dalla ragazza, come dimostra l'immagine condivisa. Colombo sembra in attesa di un cenno dalla sua padrona per uscire con lei sul terrazzo ma sono molti i commenti che sottolineano come il cucciolo sia in realtà attratto dal lato B di Emily Ratajkowski. A un'utente che scrive “ pure il cane è perplesso ” ne risponde un altro: “ In questo momento lo sono 60'000'000 persone, sognando di essere al posto del cane... ”