Emily Ratajkowski a letto con il cane, i fan si sbizzarriscono: "Ma non ti fa schifo?"

Si chiama Colombo ed è il nuovo cane di Emily Ratajkowski. Il cucciolo di pastore tedesco è con la modella da poche settimane ma già sembra vero amore. Emily, infatti, si concede spesso delle lunghe passeggiate per le strade di New York con il batuffolo di pelo sempre al guinzaglio in modo da non farlo mai scappare.

I due sono proprio una coppia inseparabile. A confermarlo è arrivato l’ennesimo scatto di Instagram nel quale li vediamo sdraiati sul letto mentre si scambiano le coccole. Emily socchiude gli occhi mentre stringe una delle sue zampette e con l’altra mano lo culla dolcemente, tanto da far addormentare Colombo con la bocca aperta.

Dopo un intero fine settimana di festeggiamenti sfrenati per i suoi 28 anni, sembra che Emily voglia solo rilassarsi e trascorrere del tempo con il suo amico a quattro zampe.

Tuttavia, i follower di Emily non hanno particolarmente apprezzato questo scatto e si sono precipitati nello spazio sotto il post per dire il loro punto di vista. Un utente ha scritto che è intollerabile far dormire un cane nel letto, al pari di una persona. Per altri "non è igienico perché il cucciolo potrebbe sporcare le lenzuola con la possibilità di trasmettere qualsiasi tipo di malattia. Non ti fa schifo?". C’è anche chi ha sottolineato che il bisogno di amore della modella dovrebbe essere riversato sulla società a fin di bene e non, come sta facendo, sugli animali: “C’è Colombo e poi ci sono io, qui, abbandonato dalla vita, orfano e senza una madre. E tu che te ne stai lì ad abbracciare il tuo cane come fosse un figlio” .

Infine, c’è chi ha voluto giocare con l’ironia alludendo al fascino indiscusso di Emily: “Colombo ha scoperto l’America!” .

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?