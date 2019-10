Emily Ratajkowski nuda sul sofà

La modella e attrice Emily Ratajkowski ha totalizzato quasi due milioni di like da parte degli utenti di Instagram pubblicando uno foto che la ritrae completamente nuda nel salotto della sua abitazione.

Nello scatto la top 28enne appare del tutto senza veli, seduta sul sofà mentre copre i seni con le mani e poggia i piedi sul tavolino posto al centro della stanza. Dall'altro lato di questo sta accucciato un cane, un pastore tedesco che guarda dritto verso l'obbiettivo fotografico posto in alto. Uniche parole a commento dello scatto sono: "Mattine a casa".

La fotografia è diventata immediatamente virale. E nonostante i like raccolti siano nascosti nella versione app del social network, sono invece visibili nella versione browser e in continua crescita. I commenti sono oltre 12mila e tra questi si legge quello di un utente che scrive: "Vorrei essere il tuo sofà".

La modella statunitense non è nuova a scatti del genere. Il suo profilo Instagram è infatti pieno di foto che la ritraggono senza nulla addosso. La Ratajkowski rivendica da sempre la scelta di esprimersi liberamente senza subire imposizioni esterne. I suoi scatti senza veli rientrano appunto in questa modalità e vogliono essere un incoraggiamento alle donne affinché si sentano libere di esprimere la propria femminilità. La modella esposto le sue convizione in un recente intervento scritto per l'edizione americana del mensile Harper's Bazaar.