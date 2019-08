Emily Ratajkowski di nuovo nuda su Instagram

Ancora un nudo integrale per Emily Ratajkowski, una delle super top model del momento più disinibite. Il suo profilo Instagram è un vero inno al corpo femminile e non è raro trovare immagini sensuali e ammiccanti della ragazza.

L'ultima foto ha preferito condividerla nelle storie piuttosto che nel suo streaming, forse perché meno patinata delle altre. Come tutti sanno, infatti, le storie di Instagram sono “a tempo” e dopo 24 ore vengono rese invisibili agli altri utenti. Emily Ratajkowski si piace e apprezza il suo corpo, con il quale ha evidentemente un ottimo rapporto. Sarebbe impossibile il contrario, visto che è considerata una delle donne con il fisico più bello del pianeta. Venerata e idolatrata da milioni di utenti che non aspettano altro che una sua foto per lasciare un commento o un like di apprezzamento alla sua bellezza, anche stavolta Emily Ratajkowski non ha deluso le aspettative e si è mostrata completamente nuda. Ovviamente lo scatto è stato in qualche modo censurato dalla stessa modella, che per evitare il blocco da parte di Instagram ha dovuto usare piccoli espedienti per coprire le parti più sensibili. Quel che ne è emerso è uno scatto ancor più seducente di una Emily Ratajkowski appena svegliata, con i capelli ancora scompigliati. Da questo scatto si evince che la modella ha l'abitudine di dormire completamente nuda, forse anche per combattere il grande caldo di questi giorni.

L'esibizionismo di Emily Ratajkowski non è legato esclusivamente a un elemento di vanità da parte della modella, che recentemente ha scritto un saggio sull'iper-femminilità per Harper's Bazaar, in cui spiega come la nostra società è ancora fortemente legata ad alcuni preconcetti, tra cui quello sul corpo femminile. Ha raccontato di quella volta in cui fu arrestata perché stava manifestando contro l'ingresso al Congresso di un uomo accusato di molestie sessuali e tutti i media, invece di concentrarsi sui contenuti della sua battaglia, parlarono del suo abbigliamento e della mancanza del reggiseno. Probabilmente, quindi, dietro i nudi di Emily Ratajkowski ci sono dei messaggi che vuole lanciare a tutte le donne. E non solo.