Emily Ratajkowski scatta un selfie con il marito, il web: “Bugiarda”

Poche ore fa, la bellissima Emily Ratajkowki ha condiviso un nuovo selfie su Instagram che si è guadagnato un’infinità di critiche gratuite da parte degli haters.

Lo scatto in questione la mostra sorridente accanto a Sebastian Bear-McClard, il 31enne con cui la modella è convolata a nozze lo scorso febbraio. Nella didascalia che accompagna il post, Emily ha rivelato che suo marito stava dormendo quando lei ha scattato la foto e ne ha approfittato per rivolgersi al suo pubblico così: “Secondo voi è strano che abbia scattato questa foto mentre lui dormiva?” .

Un post innocente, ma che ha attirato inevitabilmente l’attenzione del web e, in particolare, dei leoni da tastiera. “Sei una bugiarda. Non capisco perché tu lo abbia sposato una cosa è certa: lui non sta dormendo!” , scrive un utente. Un altro commenta: “Non è tanto strano quanto il modo in cui vi siete conosciuti” . E ancora: “Lei è stupenda, perché sta con uno così?” .

Ma questo non significa che non ci fosse qualche fan di Emily pronto per difendere la coppia a spada tratta. Molti hanno spiegato quanto il sentimento che li unisce sia vero amore perché Emily non bada all’aspetto fisico, diversamente da chi dimostra di essere molto più superficiale.

Inoltre, alcuni utenti notano che la maggiorparte di commenti negativi arriva proprio dal genere maschile. Uno di loro commenta; “Qui ci sono solo odiatori. Certo, sono gli uomini che sono gelosi” . “Parole saggie, sono gli stessi che farebbero di tutto pur di uscire con lei” , ha aggiunto un seguace. A dire la verità, non è difficile immaginare che ci siano tantissimi uomini invidiosi. Dopotutto, il matrimonio con Sebastian ha infranto tutte le loro speranze. Nel dubbio, però, Emily ha preferito disttivare i commenti.

