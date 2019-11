Emily Ratajkowski, sotto il tailleur... niente

Testimonial per il brand di moda femminile Inamorata, la super top model Emily Ratajkowski ha posato per uno shooting decisamente hot che sta facendo letteralmente impazzire il web con migliaia di visualizzazioni e una cascata di commenti letteralmente entusiastici da parte dei suoi milioni di follower. Inamorata, fra tutte le foto scattate per mostrare come stanno sul corpo perfetto di Emily Ratajkowski i capi della sua ultima collezione, ha scelto di postare sul suo profilo Instagram due foto in cui la bellissima modella è ritratta mentre posa con due completi composti da una giacca e da una minigonna quasi inguinale e molto stretta. Uno celeste e l’altro color terra di Siena, i due completi stanno facendo notizia perché Emily li indossa senza mettere assolutamente nulla sotto la giacca e posando a seno nudo per l’obiettivo.

Naturalmente il décolleté è appena accennato e si lascia solo intravedere, ma tanto è bastato perché i suoi fan si scatenassero nei commenti dato che ciò che si vede, seppur parziale, è davvero super hot. La top model, ritratta all’interno di una abitazione dal design moderno, esibisce con orgoglio e consapevolezza un seno decisamente tonico che “ sembra disegnato col compasso ” per qualche utente, data la rotondità perfetta, mentre qualcuno ironizza sulla scelta di non indossare nulla sotto la giacca, etichettando il tailleur come “ perfetto per l’ufficio ” e in tanti gli fanno eco, sognando che un esercito di Emily, vestite così, venga a “ risollevare il morale di tutti gli impiegati del mondo ”.

“ Tres sexy ” le scrivono dalla Francia, mentre un italiano, alla vista di cotanta bellezza, scrive un conciso ma efficace: “ Salute! ”. Se qualche hater di sesso femminile si chiede che senso abbia, ora che stiamo per entrare nell’inverno, proporre un completo in un tessuto così leggero e portato “ nature, senza nemmeno un top sotto, per non parlare della minigonna che più mini non si può ”, altri di sesso maschile lo considerano, invece, “ perfetto per fare un colloquio di lavoro, assunzione assicurata ”, anche se il loro commento si attira decine di accuse di sessismo.