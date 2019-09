Emily Ratajkowski super sexy con un abito low cost all'Harper’s Bazaar Icons party

Per l’esclusivo “Harper’s Bazaar Icons party” tenutosi all'hotel Plaza di New York la top model Emily Ratajkowski ha scelto di indossare un vestito di Zara del costo di soli 50 dollari, a differenza di quelli da migliaia di dollari sfoggiati dalle altre top model invitate all’evento.

In abito longuette color rosso fuoco, monospalla e super aderente, perfetto per mostrare la perfezione della sua silhouette, Emily Ratajkowski è stata una delle ospiti più ammirate di questo gran gala che è ogni anno l’evento più atteso durante la New York Fashion Week di settembre.

Il suo abito rosso abbinato a dei sandali neri a listini che le fasciavano sensualmente la caviglia ha fatto furore all’“Harper’s Bazaar Icons party” e non appena si è sparsa la voce che fosse del marchio low cost spagnolo Zara e che costasse per l’esattezza soltanto 49,99 dollari il web è impazzito e così l’e-store di Zara che è stato letteralmente preso d’assalto.

Migliaia di consumatrici si sono lanciate alla caccia dell’abito indossato dalla modella all'evento newyorchese ed è inutile aggiungere che il modello è andato presto esaurito in poche ore e che ancora non si sa, nonostante la grandissima richiesta, se verrà riassortito e rimesso nuovamente in vendita, per la gioia delle fashioniste e influencer di tutto il mondo che adorano i look della splendida top model americana che sa sempre com essere super sensuale, senza dover spendere un patrimonio per essere la più glamour e affascinante.

" Certo, essere bellissima come te aiuta - scrive una sua fan su Instagram - saresti splendida anche con uno straccio addosso, ma anche se non ho un corpo perfetto come il tuo almeno indossare il tuo stesso vestito mi darà una bella botta di autostima ".