Emily Ratajkowski in topless: è boom di like

Emily Ratajkowski non smette di stupire e il suo profilo Instagram brulica di immagini ad alto tasso di sensualità. La sexy modella americana è consapevole della sua bellezza e non perde occasione per mostrarla ai suoi milioni di follower, impazienti di ammirarla. È una delle modelle più pagate del mondo, i brand se la contendono per farle indossare le loro creazioni ma sembra che a Emily piaccia molto di più essere svestita.

Chi la segue assiduamente di certo non si stupisce nel vedere l'ultimo post condiviso sul suo profilo Instagram, dove Emily Ratajkowski ha pubblicato un video e una foto in cui si mostra seducente e disinibita in topless. A onor del vero, la ragazza non mostra nulla di eccessivo, non ci sono riprese in cui mostra esplicitamente il seno ma ha sempre le mani e le braccia a coprirla, oltre che un'elegante colonna facente parte del set. Tuttavia, l'arte della seduzione di Emily Ratajkowski è tale che anche in questo modo è capace di attirare l'attenzione su di sé, facendo piovere milioni di like. Il vedo non vedo, d'altronde, si sa che è una delle più potenti armi di seduzione e in questo Emily Ratajkowski è senz'altro una delle maestre indiscusse.

La foto e il video sono tratti dal backstage del servizio fotografico che la modella ha realizzato per la sua linea di intimo e costumi da bagno. Il successo di queste immagini non può essere attribuito esclusivamente all'assenza del reggiseno, perché è il contesto a rendere la foto altamente interessante. Lo shorts rosa indossato (questo sì) dalla modella e gli stivali in pelle alti fino al ginocchio rendono il suo look accattivante, sexy e di forte impatto.