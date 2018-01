Emily Ratajkowski come la Venere di Botticelli

L'ultimo scatto di Emily Ratajkowski ha fatto letteralmente impazzire gli utenti di Instagram. Con i capelli al vento e la natura alle spalle, la splendida modella statunitese si è fatta immortalare dalla fotografa Mona Kuhn in una posa che ricorda quella della Venere di Botticelli. Nella didascalia della foto, infatti, la 26enne ha scritto "La nascita di Venere", proprio per ricordare il titolo del celebre dipinto, oggi conservato alla Galleria degli Uffizi a Firenze.

La foto è piaciuta talmente tanto che sono ben più di un milioni gli utenti che hanno deciso di mettere il loro like. Ratajkowski con questo post ha definitivamente allontanato l'attenzione dalle polemiche che l'aveva coinvolta recentemente. La modella aveva infatti annunciato la sua collaborazione con la Kèrastase con un post in cui aveva scritto che "i capelli sono parte essenziale della sensualità di una donna". Diverse ragazze su Instagram malate di alopecia o di cancro hanno accusato la 26enne di insensibilità tanto che alla fine l'azienda si è sentita in dovere di scusarsi pubblicamente per lo scatto.