Emis Killa: “Per colpa della democrazia vota gente ignorante”

Emis Killa è famoso per le sue provocazioni e nel corso di una intervista rilasciata al magazine “Vanity Fair” ha parlato di politica ammettendo di non aver mai votato in vita sua perchè non comprende bene i giochi della politica e perché è contrario alla democrazia.

“ Io non voto e curo il mio – ha detto il rapper - perché credo che la democrazia sia un modello ingiusto dove la preferenza di un ignorante quale sono non possa valere quanto quella di uno che ne sa. Scelgo almeno di non sentirmi in colpa per avere contribuito allo sfacelo ”.

Parole dure che hanno scatenato i social che hanno preso di mira il cantante e se qualche utente scrive: “ Dovresti ringraziare chi l'ha voluta pagandola col sangue perchè se ci fosse una dittatura gente come te starebbe al confino ”, mentre un altro concorda col pensiero del rapper ma solo perché “ se magari non esistesse la democrazia a gente come te non sarebbe permesso di cantare di droga e altre schifezze influenzando i ragazzini ”.

Se per alcuni “ guardando la politica italiana il suo punto di vista sulla democrazia è condivisibile ” perché “ se votasse chi davvero ci capisce e non chi va a simpatia o è manipolabile oggi non avremmo al potere personaggi imbarazzanti ”, la maggioranza degli utenti sui social lo accusa invece duramente di incitare i più giovani, che poi sono lo zoccolo duro dei suoi fan, “ all’astensionismo, alla resa, al rinunciare a uno dei diritti fondamentali conquistati dalla nostra civiltà ”.

“ In Italia l'astensionismo è già altissimo ma a quanto pare non basta, ti ci devi mettere anche tu, eh? ” scrivono in molti, ricordandogli che se tutti ragionassero come lui, disinteressandosi completamente di politica, “ anche se – gli fanno notare – tutto è politica, anche le tue canzoni, anche se non te ne rendi conto ”, “ al potere andranno sempre gli amici della casta ” e tutto “ grazie all’ignoranza che – tuona un utente su tutti - è sempre una colpa e mai una scusa! ”.

Emis Killa, da par suo, non risponde alle provocazioni social che ha lui stesso innescato, probabilmente, come lo accusano in tanti, per fare buzz attorno all'uscita del suo nuovo singolo " Fuoco e benzina " che esce il prossimo 28 settembre e anticipa il 12 ottobre sia l'uscita dell’album " Supereroe " che l'inizio del nuovo tour.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?