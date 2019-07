Emis Killa furioso: "Non chiedetemi foto, vi mando affanc...."

Non è il primo artista a lamentare l’invadenza dei suoi fan, ma Emis Killa è forse il primo ad aver attaccato duramente tutti coloro che lo fermano per strada chiedendogli un selfie mentre è impegnato a fare altro.

Lo sfogo del rapper, al secolo Emiliano Rudolf Giambelli, è arrivato direttamente dal suo profilo Instagram. Attraverso una serie di storie, Emis Killa ha criticato con parole forti le persone che continuano ad interromperlo mentre è al telefono per chiedergli una foto. Una situazione comune a molti personaggi noti, ma che lui ha ritenuto davvero inaccettabile e da veri maleducati. “ Raga, ma come ca..o state?! Ste foto, sti smartphone, vi hanno dato alla testa – ha sbottato il rapper dopo essere stato fermato per l’ennesima volta per strada da un passante che desiderava una foto con lui - . Imparate l’educazione! Ma come si fa ad andare da uno a chiedere una foto, come?! ”.