"8 marzo tutti i giorni": Emma criticata ancora per la difesa di Carola Rackete

Continua a dividere l'opinione pubblica il caso della Sea watch 3 approdata nel porto di Lampedusa. Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, ha rimesso in libertà Carola Rackete, la capitana della Sea watch 3 per la quale erano stati inizialmente disposti gli arresti domiciliari con l'accusa di "tentato naufragio" e "resistenza a nave da guerra". Nella notte dello scorso 29 giugno, la capitana del natante ha deciso di forzare il blocco per entrare nel porto di Lampedusa, nonostante la mancata autorizzazione. Carola, nella sua manovra di attracco, ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza, rischiando uno scontro fatale. Ma a catalizzare in particolar modo l'attenzione del popolo del web sono soprattutto i messaggi lanciati dagli artisti italiani. Dalla parte di Carola Rackete si è pubblicamente schierata Emma Marrone, che, in un post, ha voluto dirsi indignata per alcune parole destinate alla capitana della Sea watch 3, nel momento in cui veniva arrestata nel porto di Lampedusa. Il messaggio lanciato in rete dalla Marrone allude principalmente a chi ha attaccato la Rackete al momento del fermo, al grido di: "Spero che ti violentano questi neri".

Emma Marrone si difende, dopo aver difeso Carola Rackete

Al post pubblicato dalla Marrone in difesa della Rackete, sono seguiti molteplici messaggi di critiche destinati all'ex allieva di Amici di Maria De Filippi, tra cui il commento: "Cogliona, canta che ti passa".

Ma la Marrone non ha proprio mandato giù tutti gli attacchi ricevuti in rete. Tant'è vero che sul suo profilo Twitter si è mobilitata a difendere la sua posizione, pubblicando un messaggio di chiarimento: "Ho espresso solidarietà verso una donna che è stata ricoperta di insulti irripetibili. La politica non c’entra nulla. Questa è umanità, senso civico, rispetto. Amen. #8marzotuttiigiorni".

