Emma, mamma sul set per Muccino e super fan per Vasco

Emma Marrone in questi giorni è totalmente concentrata sul suo nuovo impegno professionale. E non riguarda la musica. La cantante infatti sta lavorando sul set del nuovo film di Gabriele Muccino “I migliori anni”, nelle sale dal 13 febbraio 2020. Ancora non si sa esattamente che ruolo avrà Emma. Di certo l’artista ha cambiato look, con i capelli che da biondi sono passati al castano scuro, e da alcune foto rubate sul set dal settimanale Chi - è stata immortalata con un finto pancione - sembra che interpreterà il ruolo di una giovane mamma.



"Sono agitata, ma anche tanto entusiasta ed eccitata. Quando Muccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo è. Ma ci voglio provare, voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita. Incrociate le dita per me e scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali, ma adesso sapete il perché!”, aveva commentato sui social Emma.



Di cosa parlerà il film? Ci pensa il regista stesso a spiegare la trama. "I Migliori Anni è un film a cui penso da molto, -ha scritto su Instagram, - davvero molto tempo e, dopo A Casa Tutti Bene, ho deciso di tuffarmi in questa storia che abbraccia 40 anni delle nostre vite, dal 1982 ad oggi. Dietro le storie dei quattro protagonisti scorre la storia dell’Italia e di tante italiane e italiani come loro. Come me. Come voi. Sono con me vecchi e nuovi compagni di lavoro: Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria. Loro incarnano gli eroi / anti eroi che cresceranno sognando, intruppando, amando, tradendo, volteggiando come facciamo noi nelle nostre esistenze, inevitabilmente, insistentemente, rialzandoci quando si cade perché andare avanti è il nostro istinto più profondo. Con loro ci sono anche Nicoletta Romanoff con cui non lavoravo dal 2003 quando girammo insieme Ricordati di Me e Emma Marrone che ho inseguito e convinto a far dei provini perché fosse lei a convincermi che avevo ragione a volerla così fortemente come attrice”.



In una pausa dal set, Emma poi è corsa a Milano per partecipare alla grande festa Live, l’ultima di sei appuntamenti, di Vasco Rossi allo Stadio San Siro. Scatenata Emma ha cantato dalla prima all’ultima nota. Terminato il concerto poi la neo attrice si è diretta nei camerini del komandante per una foto ricordo. "Quando le parole mi servono non le trovo mai. - ha commentato sui social Emma -, restano incastrate nella gola. L’emozione è sempre troppo forte. Grazie Vasco Rossi perché sei una vera rockstar e allo stesso tempo un uomo super gentile. Io salterò e canterò a squarciagola per sempre sotto il tuo palco. Ti voglio bene”.



