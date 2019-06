Emma Marrone grida durante la crioterapia: "Fatemi uscire dalla criosauna!" (Guarda il video)

La cantante salentina di "Sarò Libera", Emma Marrone, si è concessa una seduta di crioterapia. Un trattamento che, sfruttando delle temperature molto basse, permetterebbe di curare alcune condizioni estetiche e funzionali.

La reazione di Emma alla crioterapia: il video

La vincitrice del talent show di Canale 5 "Amici", in un video emerso in rete, appare sofferente mentre si sottopone alla crioterapia e resiste al freddo, per poi gettare la spugna al grido di: "Fatemi uscire!".

Emma non è riuscita a sopportare le basse temperature imposte in una criosauna, una "cura del freddo" a cui aveva deciso di sottoporsi per un consiglio ricevuto da un'amica.

Lo scorso sabato 11 maggio, la Marrone era apparsa nelle vesti di giudice speciale al serale della diciottesima edizione di "Amici di Maria De Filippi". Di recente, Emma ha rivelato di essere impegnata sul set del nuovo film di Gabriele Muccino, "I migliori anni". E per il suo ruolo di attrice, la cantante salentina ha deciso di optare per un nuovo colore di capelli, lasciandosi alle spalle la sua popolare chioma bionda.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?