Emma Marrone finisce in lacrime: Vasco Rossi le ha scritto una canzone

Nel prossimo numero di Tv, sorrisi & canzoni, che uscirà in edicola il 13 agosto, sono previste delle importanti indiscrezioni sul futuro artistico di una dei vincitori di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Emma Marrone, la quale non ha nascosto ai followers le sue lacrime di gioia, per ciò che inaspettatamente le sta accadendo.

Negli ultimi giorni, la biondissima Emma ha fatto sapere ai suoi fan di essere presso lo Speakeasy studio di registrazione sito a Los Angeles, per registrare il suo nuovo album di inediti.

"Abbiamo scritto un pezzo con Gaetano Curreri x Emma Marrone ... - fa sapere Vasco Rossi, nella descrizione di un post che ha poi condiviso Emma Marrone su Instagram -. La sta cantando proprio in questi giorni nel mio studio di Los Angeles lo @speakeasystudiosla... questa è un’anticipazione abusiva ma leggerete tutto su @tvsorrisi il 13 Agosto".

Emma Marrone si commuove per Vasco Rossi

Mancano pochi giorni alla fatidica data che segnerà l'inizio della nuova era artistica di Miss Brown e intanto possiamo già dire con certezza che gli artisti Vasco Rossi e Gaetano Curreri hanno composto una canzone per Emma Marrone. L'ex allieva di Amici è da sempre una fan sfegatata del Blasco di Zocca. Sul proprio profilo Instagram la Marrone ha infatti pubblicato due storie, a distanza di poco tempo l’una dall’altra. Nella prima Ig-story Emma ha condiviso con i fan un brano in riproduzione, Una canzone per te di Vasco, con tanto di adesivo con su scritto "I love you". Nella seconda, con la stessa colonna sonora, si vede un selfie della cantante, che la immortala visibilmente emozionata, e una didascalia sibillina: "Come se le lacrime non fossero mie".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?