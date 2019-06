Emma Marrone: "Inizio una nuova avventura. Incrociate le dita per me"

Emma Marrone, 35 anni, ha affidato ai social un importante annuncio per la sua carriera. La cantante salentina ha infatti comunicato su Instagram che inizierà un nuovo, imprevisto percorso: farà parte del cast del nuovo film di Gabriele Muccino, "I Migliori Anni". Emma ha pubblicato la foto della sceneggiatura del film, con un lungo post per i fan. “ Ebbene sì. Sto per vivere questa nuova avventura. Sono agitata, ma anche tanto entusiasta ed eccitata. Quando @gmuccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo… e forse un po’ lo è! Ma ci voglio provare… voglio provare tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita. Incrociate le dita per me e scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali… ma adesso sapete il perché! Vi mando un bacio e a presto!”

Immediata la reazione di cantanti e attori che le hanno augurato buona fortuna: da Francesca Chillemi, che le scrive: “Tu puoi fare tutto… ”, a Elisabetta Canalis che ha commentato: “Sarai pazzesca! ”. La commozione della cantante è poi proseguita nelle Stories, dove ha ringraziato tra le lacrime i fan per l’affetto e le belle parole di incoraggiamento: "Ciao a tutti. Volevo ringraziarvi per tutti i messaggi d'affetto e d'incoraggiamento che mi state inviando in questo momento. Siete meravigliosi".

Ne "I Migliori Anni", Emma reciterà al fianco di Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti e Claudio Santamaria. Il film, nei cinema dal 13 febbraio 2020, racconta le emozioni, le delusioni e le speranze di quattro amici dal 1980 ad oggi, ripercorrendo la loro vita dall'adolescenza all'età adulta.