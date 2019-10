Emma Marrone smentisce le indiscrezioni sulla sua salute

L’attenzione sui problemi di salute di Emma Marrone è ancora alta. Non si ferma, infatti, l’ondata di indiscrezioni sulla sua malattia, nonostante la cantante salentina abbia festeggiato l’uscita dall’ospedale con un post social. Di certo ci sono solo i post pubblicati da Emma sui suoi profili social. Il primo, datato 20 settembre, per annunciare lo stop dagli impegni per curarsi. Il secondo, pubblicato il 29 settembre, per festeggiare la fine del ricovero e dare il via al periodo di convalescenza. Tutto il resto, i rumors e i dettagli sulla sua malattia circolati su siti, riviste e giornali, sono solo indiscrezioni. A confermarlo è l’ufficio stampa di Emma Marrone che, attraverso una nota ufficiale, ha smentito le voci circolate nelle ultime ore.

Le indiscrezioni più importanti si sono diffuse dopo la pubblicazione di un'intervista del settimanale DiPiù. Protagonista del servizio un’amica di Emma Marrone, Claudia Linciano, che ha raccontato retroscena inediti su come Emma avrebbe scoperto la malattia. Secondo quanto riferito dalla Linciano a DiPiù, Emma avrebbe iniziato a stare male durante l’estate, mentre si trovava in vacanza. Strane fitte all’addome avrebbero convinto la cantante salentina a fare degli accertamenti medici. Il tutto all’oscuro dei genitori, e in particolare del padre di Emma, per evitare di farli preoccupare. Sempre secondo le dichiarazioni rese dalla Linciano, Emma sarebbe stata ricoverata a Bologna e l’operazione all’utero si sarebbe svolta il 23 settembre. Al suo capezzale i genitori.