Emma Marrone perde le staffe col paparazzo

Dopo le polemiche nate per una frase pronunciata durante il concerto di Eboli, "aprite i porti", Emma Marrone finisce al centro della cronaca rosa. Il motivo? Una sfuriata con i paparazzi. La bella cantante salentina, infatti, è stata pizzicata per le vie di Rona durante una sana "seduta" di shopping. Ma la presenza insistente dei paparazzi le ha dato parecchio fastidio tanto da farle "perdere" la testa.

Emma, infatti, dopo la sua "seduta" di shopping ha cercato di riporre tutte le sue borse degli acquisti nell'auto. Peccato, però, che le borse siano troppe e la macchina sia troppo piccola. E quindi? E quindi Emma spinge (e spinge ancora) le borse per cercare di farle entrare. Ma nel mentre arriva il paparazzo di Nuovo che inizia a bombardarla di foto in tutte le forme e in tutte le dimensioni. Talmente tante da farle perdere il controllo.