Emma Marrone: "Porto sempre con me lo spray al peperoncino"

Emma Marrone si deve destreggiare tra fan, haters e stalker. Lo ha rivelato la cantante in un'intervista a Le Iene. E per difendersi, ha raccontato, porta sempre con sé lo spray al peperoncino.

"Anch'io mi sono ritrovata a dover affrontare gli stalker - ha raccontato Emma- Lo si fa con coraggio e con le persone che si trovano vicino ". Ma, nonostante lei abbia sempre nella borsetta lo spray al peperoncino, questo non sempre basta. La cantante, molto conosciuta e seguita sui social, è spesso bersaglio di critiche molto forti e di minacce: " Alcuni mi hanno scritto che meritavo di morire di cancro e questo mi ha fatto molto arrabbiare perché ci sono persone che hanno perso la vita davvero a causa di questa malattia ".

Una malattia di cui lei stessa soffre ciclicamente: Emma Marrone, infatti, ha dovuto affrontare tre interventi chirurgici in 10 anni. " Appena sai queste notizie ti incazzi, piangi e hai paura ", ha rivelato la cantante alle Iene. Ma, dopo l'iniziale reazione, ha combattuto contro quel male che fa paura: " Oggi sto bene, ma ho ancora paura di stare male. Cerco di vivermela al meglio tutti i giorni ".