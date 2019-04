Emma Marrone potrebbe tornare nel cast di Amici. Ovviamente, non si tratterebbe di un ritorno come cantante. Emma ha già vinto la nona edizione del Talent Show condotto da Maria De Filippi nell'edizione 2009/2010. Quello che è certo è che Ricky Martin non sarà presente alla quinta puntata. Di conseguenza, qualche altro volto noto dovrà necessariamente prendere il suo posto alla guida della squadra dei Bianchi.

Emma Marrone ritornerà ad Amici come coach?

Emma Marrone, come detto, ha sempre capitanato la squadra dei Bianchi. E dal momento in cui si è saputo che Ricky Martin non sarà presente i fan della cantante e produttrice discografica toscana hanno cominciato a inviare messaggi di richiesta per far tornare Emma a guidare la squadra dei Bianchi. Solo per fare qualche esempio, questi sono alcuni dei commenti dei fan pubblicati su Instagram: "La vera coach della squadra Bianca… Emma!", oppure: "Ridateci Emma, per favore, che lei sì che aiutava davvero i ragazzi". O ancora: "Chiamate Emma, vi prego!".

Se questo è il desiderio dei fan e dei follower della cantante toscana, la realtà potrebbe essere purtroppo ben diversa. Infatti, in base alle ultime notizie disponibili Emma al momento si troverebbe negli Stati Uniti e precisamente a Los Angeles in California. Di conseguenza, è molto difficile che possa riuscire ad essere presente alla quinta puntata del Talent Show di Maria De Filippi. Molto probabilmente, quindi, sarà qualcun altro a guidare la squadra dei Bianchi. Da escludere, molto probabilmente, oltre a Ricky Martin è anche Loredana Bertè per il suo ruolo di "giudice unico". I nomi che vengono fatti sono quelli di Alessandra Amoroso, Ornella Vanoni, Irama e Annalisa Scarrone. Ma potrebbero essere chiamati anche i tre tenori del gruppo Il Volo. Tutto comunque verrà deciso domani sabato 27 aprile.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?