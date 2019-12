Emma Marrone rassicura i fan, i controlli vanno bene

Emma Marrone alle prese con un follow up medico: va tutto bene e la cantante lo comunica ai fan su Instagram.

Come riporta Tgcom24, la cantante salentina ha risposto a una domanda dei follower sul social network, dopo aver pubblicato tra le Storie di Instagram uno scatto che la ritrae in viaggio verso Milano. Emma ha spiegato di essere in cammino verso il capoluogo lombardo per un controllo e, quando ha avuto l’esito, ha scritto “ Tutto bene raga ”, a corredo di un’immagine che la ritrae in automobile con gli occhiali sa sole e il pollice in su.

La cantante ha avuto dei problemi di salute nei mesi scorsi, come ha dichiarato in un’intervista a Verissimo. “ C’erano già i primi impegni - ha detto - e durante una visita di controllo mi hanno detto che forse era il caso di risolvere il problema e di non rischiare. Con sincerità e onestà, per il grande rispetto del mio pubblico, ho ritenuto opportuno dire la verità ”.

In queste ore, Emma Marrone ha risposto a molte domande da parte dei follower sul social network. Le è stato chiesto cosa pensi di Mahmood, con cui duetterà nel concerto del 29 dicembre, ed Emma ha risposto che è un bravissimo artista e una bella persona. Ha espresso soddisfazione per il suo sold out all’Arena di Verona per il 25 maggio: “ Mi fa sentire orgogliosa di me stessa e del lavoro che porto avanti da 10 anni con la mia squadra! Mi dà una carica pazzesca ”.

Qualcuno ha anche proposto alla cantante un invito a cena. “ Sì, ma ti avviso che mangio veramente tanto - ha risposto con autoironia - Non so se ti conviene ”. Scrivendo ai fan, Emma ha raccontato che trascorrerà le Feste nel Salento con la sua famiglia, e già gli ammiratori la immaginano di fronte al camino a mangiare “pittule” con la batata e “purceddhruzzi” con il miele, piatti tipici del Natale in Salento e nella sua Aradeo.

La cantante ha inoltre pubblicato un tema inviato da una bambina degli ultimi anni della scuola primaria. “ Io vorrei essere Emma Marrone, è una cantante - ha scritto la piccola - Lei è bella, bionda, liscia e anche molto simpatica. Mi piacerebbe essere lei perché ha molto talento e aiuta le persone in difficoltà. Io quando vado a vedere i suoi concerti mi emoziona sentirla cantare, perché lei quando canta esprime i suoi sentimenti, lei ha scritto più di dieci canzoni la mia preferita è Sono Bella. Sarebbe bellissimo diventare una cantante così ”. Emma vorrebbe trovare la bambina autrice del tema e incontrarla personalmente, per ringraziarla “ per tutta questa purezza e per questa meraviglia ”.

