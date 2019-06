Emma Marrone rivela: "Sarò presto al cinema"

Dopo Giulia De Lellis, anche Emma Marrone è pronta a fare il grande passo entrando a far parte del mondo del cinema. L’ennesima conferma che, dopo l’esperienza vissuta all’interno del programma Amici di Maria De Filippi, la sua carriera va a gonfie vele. Tutto merito del suo innato talento e della sua voce, oltre che grazie a un’innegabile bellezza. Tuttavia, c’è chi ha visto in lei anche dell’altro.

Ecco cosa ha svelato Emma in anteprima ai suoi fan:

Come si legge nel post, Emma Marrone è stata scelta come attrice del prossimo film di Gabriele Muccino. A dichiararlo è stata la stessa cantante che, euforica per la notizia, ha raccontato tutto sui social. Emma ha scritto: “Ebbene sì. Sto per vivere questa nuova avventura. Sono agitata, ma anche tanto entusiasta ed eccitata. Quando Gabriele me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo è... Ma ci voglio provare... Voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita” .

Una bellissima opportunità che porta con sé anche il timore di non farcela, ma lei stessa afferma di voler di vivere fino in fondo tutto ciò che la vita ha da offrirle. Infine, l’appello ai fan: “Incrociate le dita per me... e scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali... ma adesso sapete il perché!” .

La cantante ha poi fatto seguito ai milioni di messaggi di affetto e conforto che ha ricevuto dopo la rivelazione della notizia nelle sue storie di Instagram, rassicurando i suoi followers che non si prenderà una pausa dalla musica, suo primo amore, sperando al più presto di regalare nuove emozioni grazie alla sua splendida voce.

Il film in questione si chiamerà I migliori anni e uscirà al cinema il 13 febbraio del 2020. Al suo fianco ci saranno personaggi famosi quali Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Micaela Ramazzotti e Nicoletta Romanoff.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?