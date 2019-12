Emma Marrone al top senza make-up

La domanda è sempre la stessa: quanta differenza fa il make-up sui volti del mondo dello spettacolo? A volte molto, altre poco, grazie allo zampino di madre natura. Così, in linea con una tendenza che sta sempre più spopolando sul web, anche Emma Marrone torna a mostrarsi senza trucco su Instagram, condividendo con i propri follower uno scatto come mamma l’ha fatta. "Senza trucco, senza inganno" , è il commento che la cantante salentina ha scelto per accompagnare il post. Sicura di sé, della propria bellezza e della propria unicità come donna, l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi si gode in questo periodo i frutti di un anno difficile ma anche pieno di soddisfazioni personali e professionali.

Insomma, una giovane donna realizzata, che non si nasconde dietro a trucco, maschere e filtri e condivide con il proprio pubblico e con chi la segue sui social la sua quotidianità. Lo scatto al naturale di Emma Marrone ha conquistato già più di 140mila like, a testimonianza che una vera donna non deve avere paura di mostrarsi senza trucco – in ogni senso. "Bella così al naturale, senza maschere. Emma, sei meravigliosa. Poche hanno il coraggio di farsi vedere per quello che si è veramente" , scrive una sua fan. Molti altri, invece, le fanno notare come questa foto "senza trucco, senza inganno" esalti la bellezza naturale della giovane cantante, amatissima dal pubblico italiano.

Non sono mancati, infine, anche i complimenti da parte delle colleghe famose. Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti, le scrive sui social: “Sei il top” . Francesco Arca, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha postato tre cuoricini rossi in sequenza. Messaggi di apprezzamento sono poi arrivati anche da Silvia Grilli, Eva Cavalli e Camilla Filippi. L’attrice Maria Pia Calzone invece le scrive: “Occhi che parlano” . Come ben sappiamo, la cantautrice salentina si è sempre proposta al suo pubblico senza filtri così da raccontare la sua vita tra gioie e dolori esattamente per quella che è, senza alcuna mistificazione. Proprio per via della sincerità che da sempre la contraddistingue, Emma Marrone ha svelato di recente di essersi presa cura di lei per risolvere un problema di salute che era brutalmente tornato a farle visita per la terza volta in circa dieci anni.

E come spesso accade per gli artisti, spesso una doccia è quel che ci vuole per schiarire le idee, scrollarsi di dosso qualsiasi problema o scrivere canzoni. Emma saluta così i suoi fan e con loro anche un anno indimenticabile che, nel bene e nel male, ha sicuramente segnato momenti importanti per la sua crescita, come cantante e come donna.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?