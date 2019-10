Enrico Nigiotti alle Maldive, la foto fa impazzire il web e anche Laura Pausini

Enrico Nigiotti sa come attirare a sé l'attenzione e non solo sul palco. Sui social, il ragazzaccio tosano del rock ha quasi 400.000 follower che lo seguono e lo ammirano, non solo per la sua bravura ma anche per la sua indubbia avvenenza. Capelli lunghi, barba incolta, occhi azurri e aria da bad boy sono gli ingredienti calamita ma se poi ci si aggiunge un pizzico di pazzia, il mix è davvero esplosivo.

Lo ha dimostrato con una delle ultime foto condivise sul suo profilo Instagram. Enrico Nigiotti si trova attualmente in viaggio alle Maldive, dove si sta concedendo un po' di relax in una cornice da sogno. I panorami paradisiaci e il calore della gente sono probabilmente anche uno stimolo per la sua produzione musicale ma nel frattempo il ragazzo si sta anche divertendo, e si vede. La bellezza di questa località ha ispirato uno scatto davvero suggestivo al bell'Enrico, che ha deciso di strafare e di dimostrare la sua anima estremamente rock. Un tuffo nel mare maldiviano si è trasformato in un'esperienza goliardica per Nigirotti, che ha voluto mettere in bella mostra il fisico scolpito riducendo al minimo le dimensioni del costume. In questo modo ha scoperto completamente il bianchissimo lato B, tonico ma non abbronzato, e si è lanciato verso il mare. Un tuffo artistico, che simula una spaccata e che regala un grandissimo senso di libertà.

Sono quasi 40 mila i like che Enrico Nigiotti ha raccolto con questo scatto e sono tantissimi anche i commenti lasciati da fan e non solo. Tra i tanti messaggi sotto il post spicca quello di Laura Pausini, che ha commentato con alcune facce stupite lo scatto del cantante. La sua è un'espressione di stupore per il tuffo o per il bianchissimo fondoschiena del collega?