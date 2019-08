Enzo Miccio mostra sui social il compagno, ma un dettaglio non sfugge ai fan

Enzo Miccio non è solito mostrare sui social la sua vita personale. Fino a oggi, infatti, le foto insieme al suo compagno Laurent si contavano sulle dita di una mano. Negli ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato e la coppia, che tra alti e bassi sta insieme da oltre due anni, ha deciso di condividere sui social diverse fotografie insieme. Enzo e Laurent appaiono felici e sereni negli scatti rubati dall'album delle vacanze estive.



Una foto in particolare, però, ha destato l'attenzione dei fan di Enzo Miccio. Uno scatto dove il wedding planner ha immortalato la sua mano sinistra e quella del compagno, dove compare una fedina decisamente dubbia. Simbolo del fidanzamento? O anello nuziale? Un dubbio alimentato ancora di più dalla descrizione del post, dove Miccio scrive: " A year after (Una anno dopo) ". C'è da chiedersi, dunque, cosa sia successo un anno fa visto che i due stanno insieme da più di due anni. Ma non solo. Pochi mesi fa il weeding planner, che ha organizzato anche il matrimonio di Eva Grimaldi e Imma Battaglia, aveva spiegato a Caterina Balivo a "Vieni da me" che il matrimonio non è nei suoi piani, ma il compagno sarebbe stato pronto a dire "sì".

Quindi cosa è successo un anno fa? Ci sono state delle nozze? Se lo sono chiesto anche molti fan che lo seguono sulla pagina Instagram e hanno commentato il post: " Ma ti sei sposato?" , " Enzo è sposato da circa un anno, oggi finalmente abbiamo visto il suo volto ", " Appena sposati?! ", " Uh non lo sapevo. Congratulazioni, ed auguri per il vostro anniversario ".