Enzo Salvi fa gli auguri alla moglie Laura

L’attore romano Enzo Salvi sul profilo ufficiale Instagram ha postato una dedica indirizzata a sua moglie Laura. Infatti, il 56 enne di Ostia è molto conosciuto al pubblico per aver interpretato moltissimi ruoli nei cinepanettoni italiani. La notorietà su scala nazionale per Salvi arriva grazie al grande schermo dove interpreta da protagonista: Vacanze di Natale 2000, Body Guards - Guardie del corpo, Merry Christmas, Natale sul Nilo, Natale in India, Le barzellette e Il ritorno del Monnezza, mentre nel 2006 Enzo Salvi entra nel cast del nuovo film di natale Olé insieme a Massimo Boldi e Vincenzo Salemme.

Er cipolla così come viene anche identificato l’attore e comico romano ha voluto pubblicare una foto in bianconero di sua moglie Laura con in basso una speciale didascalia dove riporta le seguenti parole: “L’unica ragione per cui sento di essere un uomo fortunato è perché ti ho incontrato. Tu hai cambiato la mia vita in meglio, mi ha fatto un uomo più felice e migliore ed è bastato solo un tuo sorriso. Quel sorriso vivrà nei miei sogni per sempre, anche se ogni momento che passo con te sembra un sogno, quindi, suppongo che il tuo sorriso sarà sempre quello che cercherò nella mia vita” . Le parole del post si concludono, poi, con uno speciale augurio di buon compleanno dedicato sempre a sua moglie Laura: “Auguri Buon compleanno alla donna più speciale, alla madre più dolce e alla moglie più incredibile! Ti amo Laura” .

Non sono mancati i commenti da parte dei fan e dai numerosi follower, oltre ai tantissimi auguri, c’è anche chi ha scritto: “i valori che non esistono più. oggi si vive di apparenze e falsità. non poteva che essere tua moglie visto la persona che tu sei. Tanti auguri”.