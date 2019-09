Erica Piamonte ancora contro Taylor Mega: "Aspetto spiegazioni"

Dopo qualche giorno di silenzio, Erica Piamonte ha deciso di tornare sull'argomento che tiene banco da ormai qualche giorno per dare la sua versione dei fatti sul tradimento (o presunto tale) di Taylor Mega nei suoi confronti.

Come ormai consuetudine, Erica Piamonte ha scelto le storie di Instagram per raccontare come si sarebbe evoluta la vicenda, già dal famoso 9 settembre, quando Riccardo Signoretti ha comunicato di essere in possesso di fotografie esplicite di Taylor Mega con una persona. “ Se io dico che non sapevo niente di quelle foto, è perché io non sapevo niente. Ho guardato Pomeriggio5, ho scoperto guardando con i miei occhi che sarebbero uscite quelle foto e vi posso giurare che io speravo che fosse uno scherzo. Uno scherzo non è stato ”, ha detto Erica visibilmente innervosita dalle voci secondo le quali sarebbe uno scoop costruito a tavolino. La commessa toscana poi continua: “ Visto che io sono una persona molto orgogliosa e non voglio fare la scassapalle, ho fatto finta di niente aspettando che fosse lei, che per quanto mi riguarda era lei nella posizione di dovermi delle spiegazioni e non io di doverle chiederle a lei. ” Quindi, stando al racconto di Erica Piamonte, Taylor Mega avrebbe preferito far finta di niente per oltre una settimana, tergiversando in attesa dell'uscita delle fotografie annunciate da Signoretti.