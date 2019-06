Erica Piamonte: "Io bisex sin da bambina, ma temevo la reazione dei miei"

Erica Piamonte, tra le più discusse concorrenti dell’ultima edizione del “Grande Fratello” per via della sua dichiarata bisessualità e dei suoi vani tentativi di "sedurre" Francesca De André all’interno della Casa, ha deciso di sottoporsi su Instagram ad una serie di domande dei suoi follower, senza risparmiarsi nemmeno quando hanno toccato la sfera della sua sessualità.

Alla domanda “qu ando hai scoperto di essere bisex? ”, Erica ha risposto: “ L’ho sempre saputo! Sin da “piccina" l’avevo capito... ”. Dal capirlo al fare comin gout con la sua famiglia la strada è stata però lunga e tortuosa. Solo da adulta ha trovato il coraggio di affrontare la sua famiglia, nonostante cercasse di mettere i suoi genitori davanti al fatto compiuto frequentando una bella donna lesbica e androgina, come ha raccontato nel “Grande Fratello”, quando ha fatto nella Casa più spiata d’Italia il suo ufficiale coming out.

“Che sono bisessuale lo sa solo mia sorella, vorrei solo che mio padre sapesse e che mi dicesse qualcosa. Perché so già che non mi direbbe niente e per me sarebbe una sconfitta. Io voglio essere felice, l’indifferenza mi uccide! Io la mia ex, che era un gran maschiaccio, con capelli corti e abiti larghi, anche perchè a me le biondine con occhi azzurri non mi piacciono, la portavo anche a casa, ma loro non volevano capire...", disse nella Casa la Piamonte, quando finalmente decise di fare chiarezza con i suoi genitori.



"Non ho mai parlato finora perché non sopporto l’idea che con delle persone che conosco da un minuto, come voi, posso sentirmi libera di dire le mie cose e mi capiscono e con i miei che amo più di ogni altra cosa al mondo no. È doloroso dovermi per forza sentire diversa, mi fa soffrire tantissimo”, aveva confidato amaramente la Piamonte, consapevole che il messaggio ai suoi genitori sarebbe arrivato forte e chiaro.

E così è stato: una volta uscita dalla Casa ha avuto modo di confrontarsi con la sua famiglia che sembra aver accettato il suo orientamento sessuale tanto che la Piamonte ora non nasconde più la sua bisessualità.



