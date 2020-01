Erika Choperena è la musa ispiratrice di Griezmann

Antoine Griezmann è uno degli attaccanti più forti del mondo e nel corso della sua carriera ha giocato sempre e solo in Liga. Il 28enne francese di Macon è arrivato a 14 anni in Spagna tra le fila della Real Sociedad e nel 2009, a 18 anni, approda in prima squadra. Il classe '91 con il club basco mette insieme 202 presenze condite da 52 reti nell'arco di cinque stagioni. Nel 2014 Le Petit Diable viene acquistato dall'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone e qui avviene la definitiva consacrazione.

Griezmann innalza il suo livello, gioca 257 partite e segna 133 reti con la maglia dei colchoneros così distribuite: 94 in Liga, 12 in Coppa del Re, e 27 tra Champions ed Europa League. Antoine segna più di un gol ogni due partite e con l'Atletico Madrid vince una Supercoppa di Spagna, un'Europa League e una Supercoppa Europea ma perde la finale di Champions League giocata al Meazza nel 2016 contro i cugini del Real Madrid.

Il 28enne francese in estate è stato al centro di un aspro contenzioso tra Barcellona e Atletico Madrid ma alla fine è passato in bluagrana per una cifra di 120 milioni di euro, valore della sua clausola rescissoria. Fino a questo momento l'ex Real Sociedad ha messo insieme 25 presenze impreziosite da nove reti in tutte le competizioni: un po' poco per un giocatore pagato molto in estate che pare non legare molto nemmeno con Lionel Messi.

Griezmann ha anche vinto il mondiale da protagonista con la Francia, in Russia nel 2018, e in quell'occasione sugli spalti c'era anche il suo amuleto, la moglie Erika Choperena sposata nel giugno del 2017. La coppia ha due figli: Mia e Amaro. Di Erika si sa che ha studiato psicologia infantile e che è imprenditrice nel settore della moda. Lady Griezmann è inoltre molto amica di Georgina Rodriguez: le due si sono conosciute ai tempi di Madrid e sono entrambe appassionate di yoga.

Erika è una musa per Antoine e l'attaccante del Barcellona durante un'intervista aveva rivelato: " Mia moglie è il capo a casa, è lei che decide tutto. Tranne che su una cosa. Sui capelli! A volte mi dà dei suggerimenti sul look. ma non sempre l'ascolto, diciamo al 50 per cento". La Choperena vanta oltre 370.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto sexy che la ritraggono in momenti di vita quotidiana e lavorativa. Questa cosa però non disturba affatto Le Petit Diable e la loro storia d'amore va sempre di più a gonfie vele.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?