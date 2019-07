Erjona risponde ai follower: "Tornare con Dzemaili? Non è vero"

Erjona Sulejmani è la sexy ex moglie di Blerim Dzemaili, centrocampista del Bologna e della nazionale svizzera, che sta continuando ad incantare i suoi oltre 270.000 follower su Instagram. Erjona, tempo fa, aveva lasciato tutti increduli con alcune dichiarazioni piccanti sulla vita sessuale dei calciatori: "I giocatori non sono grandi amatori. Scelgono il fai da te. Se Intendevo sfatare un mito?" Nessun mito da sfatare! Questa è semplicemente la realtà di oggi. L'omosessualità è un tabù nel mondo del calcio? Purtroppo è un tabù in generale e non solo nel calcio…".

La Sulejmani è sempre molto disponibile con i suoi follower sui social e anche questa volta ha risposto alle tante domande arrivate su Instagram tra cui una sul presunto ritorno di fiamma con Dzemaili: "Siamo semplicemente due genitori che vanno d’accordo per far crescere al meglio il loro figlio. Mi vuole ancora? Perché cambia qualcosa???”. L'ex di Blerim ha poi respinto il presunto flirt con l'attaccante del Milan André Silva: "Queste cavolate ve le sognate di notte? Nemmeno lo conosco!”. Erjona ha infine mandato un messaggio a Sinisa Mihajlovic: “Ho saputo purtroppo! Sento di dirgli forza e coraggio!!”.