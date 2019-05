Erjona Sulejmani e il backstage bollente: follower in tilt

Erjona Sulejmani è un personaggio molto conosciuto al pubblico maschile in Italia e non solo, ovviamente, per essere stata l'ex moglie di Blerim Dzemaili, centrocampista del Bologna e della nazionale svizzera. La bella Erjona aveva partecipato al reality show "Capitane" in onda su Spike e qualche tempo fa si era presa la scena con alcune dichiarazioni piccanti ai microfoni del settimanale Chi: "Sesso prima della partita? Ma i calciatori non sono grandi amatori. Molti scelgono il “fai da te”. Io non sognavo affatto di sposare un calciatore. Anzi, li allontanavo!".

L'ex di Dzemaili aveva poi svelato il calciatore, a suo dire, più sexy e aveva poi parlato della difficoltà per una wag, come lo era lei: "Il calciatore più sexy? Cristiano Ronaldo, è la verità. Una “Capitana” che ammiro? Beh, Victoria Beckham: guardate il suo fatturato. Quel ruolo avrò nel programma? Sarà quella che ha più fantasia. Antipatia tra “Capitane”? Leggete il mio romanzo e lo scoprirete. Racconto tutto lo schifo che c’è dietro il mondo del calcio. Sposare un calciatore significa vivere in una gabbia dorata".

La Sulejmani è molto attiva sui social e specialmente su Instagram dove vanta oltre 270.000 follower che non perdono tempo per invadere la sua bacheca di like e commenti. Le sue foto, sempre a tema, sono di solito provocanti e in pose davvero sexy che mandano sempre in delirio i suoi tanti seguaci. Questa volta, però, Erjona si è superata con un backstage da urlo che ha risvegliato gli animi dei suoi tanti ammiratori che hanno subito sentito il richiamo della Primavera.