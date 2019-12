Erjona Sulejmani smonta il flirt tra Theo Hernandez e Laura Cremaschi

Theo Hernandez è una delle note liete di questo Milan di inizio stagione che ha faticato ad ingranare e che ora sembra vedere la luce in fondo al tunnel. Il terzino francese di origini spagnole si è preso la titolarità della fascia sinistra a discapito del collega svizzero Ricardo Rodriguez e ora sta facendo il bello e cattivo tempo con prestazioni di livello. Il suo modello di riferimento è Paolo Maldini con il 22enne che vuole cercare di emulare, almeno in parte la sfavillante carriera del dirigente rossonero. L'ex giocatore del Real Madrid pare aver da poco interrotto la sua relazione con la sexy Adriana Pozueco con i due che hanno anche smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram.

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, indiscrezione poi ripresa da golssip.com, la storia tra i due sarebbe finita e ci sarebbero diversi indizi social con Adriana che non ha seguito il suo Theo a Milano e che è rimasta in patria, a Madrid: questo fa presupporre come la storia d'amore possa essere davvero giunta al capolinea.

Da qualche settimana i rumors parlano di un legame sentimentale tra il terzino del Milan e Laura Cremaschi, la Bonas di "Avanti Un Altro" Laura Cremaschi, la 32enne di Bergamo cresciuta a Milano. Erjona Sulejmani, bomba sexy ed ex del centrocampista del Bologna Blerim Dzemaili e grande amica della Cremaschi, però, ha smentito la cosa seccamente: "L'unica cosa ufficiale è che sia io che Laura non ne sappiamo nulla!".

Laura ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando al concorso di bellezza di Miss Padania ma ha sempre lavorato nell'azienda immobiliare di famiglia. Nel 2017 la Cremaschi ha partecipato al programma di Bonolis Avanti un altro mentre nel 2018 ha partecipato come tentatrice nel programma estivo ideato da Maria De Filippi Temptations Island Vip. La 32enne di Bergamo in passato ha avuto una relazione con l'imprenditore Andrea Perone di 25 anni più grande di lei ed ex marito dell'attrice Sabrina Ferilli.

Il presunto flirt con Theo Hernandez dunque sembra essere solo una chiacchiera da bar con la Cremaschi e la Sulejmani che già venti giorni fa avevano smentito la cosa in maniera molto più colorita rispetto alla smentita di oggi della sexy modella e showgirl svizzera di origini albanesi. Ecco le parole riprese da calciomercato.com: "Ha rotto le palle sto Theo, credo siano tutti fake solo per parlare di lui. Stop".



