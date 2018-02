Ermal Meta: "Ma quale plagio, ora parlo io"

Dopo una giornata di insinuazioni e polemiche sul brano "Non mi avete fatto niente" che non sarebbe inedito nel ritornello, sfociate in una sospensione dalla gara sanremese, Ermal Meta dice la sua sui suoi profili social. "Ciao ragazzi. È ora di parlare", scrive. "Abbiamo sentito parlare di plagio nei confronti della nostra canzone di Sanremo e il pomo della discordia è una canzone scritta da Andrea Febo (collaboratore storico di Fabrizio) che venne presentata nelle selezioni di Sanremo giovani di 3 anni fa, venne scartata - sottolinea Meta - e MAI commercializzata. Fabrizio, io e Andrea abbiamo mantenuto una parte di quella canzone per non sacrificare qualcosa di bello (cosa che abbiamo raccontato in più interviste) e tutti e tre insieme abbiamo scritto una NUOVA canzone con un significato completamente diverso. Plagiare significa copiare, ma è ASSURDAMENTE RIDICOLO considerando che Andrea Febo ha scritto con me e Fabrizio 'Non mi avete fatto nientè".

Ermal Meta poi continua: "Inoltre entrambi siamo autori da molti anni e abbiamo scritto molte canzoni contribuendo a diversi successi sia per noi stessi che per gli altri. Chi ci conosce lo sa. Quando abbiamo deciso di raccontare uno stato d'animo generale con questa canzone non lo abbiamo fatto per presentarci al Festival, ma per parlare di pace. Siamo molto dispiaciuti di quello che sta accadendo perché non siamo venuti al festival a prendere in giro la gente, ma per abbracciarla. Siamo sicuri che tutto andrà per il meglio".