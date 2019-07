Eros dice addio a Marica Pellegrinelli, la reazione della Hunziker

A volte, anche gli amori più belli finiscono. Ed è questo esattamente quello che è successo alla storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli che, per via di impegni lavorativi che li portavano ad essere sempre più distanti, ha preferito prendere una decisione drastica riguardo il loro futuro.

Lui sempre in giro per il mondo, impegnato con tour e concerti, lei modella in ascesa, testimonial di noti brand di moda, assorbita da shooting fotografici e collaborazioni. Insomma, il tempo a disposizione da dedicarsi l’un l’altro era sempre meno e così, dopo le voci di una possibile crisi, si è arrivati all’annuncio del divorzio tramite un comunicato ufficiale diffuso dalla coppia in cui si legge: “Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati” .

Tuttavia, i riflettori non sono puntati solo sulla coppia, ma anche sull’ex Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera, infatti, ha voluto condividere sul suo profilo Instagram un post molto speciale. Una sorta di riflessione che parla d’affetto e della necessità nella vita di sostenere le persone che si amano anche nei momenti più difficili, aiutandole ad andare avanti.

Un messaggio universale ma che, per Eros giunto al secondo matrimonio arrivato al capolinea, assume un significato particolare. Siamo sicuri però che, non solo Aurora, ma anche la Hunziker gli staranno accanto per superare questo momento difficile e complicato della sua vita.

