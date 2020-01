Eros Ramazzotti a chi lo trova fuori forma: "Vi sembro malato?"

Dopo aver ufficializzato la sua separazione dall'ormai ex seconda moglie, Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti è tornato al centro del gossip. Stavolta, a far parlare di lui è la sua forma psicofisica, o meglio ciò che qualcuno sui social sostiene con spudoratezza sul conto di Eros. Il cantautore originario di Roma e classe 1963 sarebbe - a detta di alcuni utenti- fuori forma e persino affetto da qualche malattia. Voci quest'ultime che hanno provocato la reazione immediata del diretto interessato.

L'ormai ex marito della Pellegrinelli (originaria di Bergamo e classe 1988, ndr) ha deciso di ribattere a tutte le malelingue, che lo vedono troppo lontano dall'Eros degli esordi. Così, sul suo profilo Instagram il cantautore capitolino ha postato una foto, che lo ritrae mentre indossa un costume da bagno al mare.

E l'immagine in questione, dove Eros sfoggia con fierezza i suoi addominali "scolpiti", però, è inequivocabilmente frutto di un lavoro creativo realizzato con l'ausilio del Photoshop. “Vi sembro ingrassato, vi sembro malato? – si legge nel messaggio che Ramazzotti ha, ironicamente, scritto a corredo del suo scatto photoshoppato–. Non direi, sto molto bene e vi ringrazio per l’amore di sempre, ricambio. P.s: Mi raccomando, nessun gesto estremo. Diffidate dalle imitazioni e dalle balle spaziali”.

In pochi minuti, com'era prevedibile che accadesse, la foto del cantante dell'amore per antonomasia ha fatto incetta di like e commenti, fino a raggiungere oltre 69mila like e più di 3.500 commenti. Tra i messaggi giunti sotto il post ironico in questione, si leggono le parole di alcuni vip ed amici del cantautore. Laura Barriales, Alessia Marcuzzi, Massimiliano Varrese, Caterina Balivo e Paola Iezzi hanno riportato emoticon a forma di facce che ridono a crepapelle, mentre la figlia che Eros ha avuto dal matrimonio con Michelle Hunziker ha riportato parole d'elogio per il papà. "Sei sempre fig……simo” ha, infatti, scritto Aurora Ramazzotti. Dello stesso avviso della Ramazzotti junior si è detto anche Marco Masini, il quale è prossimo alla partecipazione a Sanremo 2020. "Grande fisico", ha, infatti, scritto ad Eros.

Eros Ramazzotti riparte in tour

Negli ultimi giorni, Eros Ramazzotti non fa parlare solo del suo aspetto fisico. Il 2020 per lui rappresenta un anno all'insegna delle novità in America. Infatti - così come emerge sul profilo Instagram dell'artista- il prossimo 28 gennaio, Eros partirà con il Vita ce n'è world tour, un tour mondiale che consentirà all'artista originario di Roma di esibirsi sui palcoscenici americani più prestigiosi, a Los Angeles, Boston, Toronto, Miami.