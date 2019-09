Eros Ramazzotti e i messaggi a Carolina Stramare: "Un po' troppo maturo per me"

Da fan di Eros Ramazzotti a destinataria di alcuni messaggi privati da parte del popolare cantante. Il passo è stato breve per la Miss Italia in carica Carolina Stramare. La bella ventenne genovese ha raccontato, in una recente intervista a Leggo, riportata dal portale Dagospia, di aver ricevuto i complimenti di Ramazzotti subito dopo la vittoria del titolo. Tra i due c'è stato uno scambio di messaggi privati attraverso i social network, che hanno scatenato i pettegolezzi sul web. In effetti la somiglianza tra Carolina Stramare e la ex compagna del cantante, Marica Pellegrinelli, è impressionante. Occhi chiari, capelli castalli lunghi, fisico longilineo e statuario.

Carolina ha raccontato a Leggo di esser rimasta molto sorpresa del messaggio inviatole dal 55enne cantautore: " Non ci potevo credere, si è congratulato per il titolo. Così gli ho detto che ho persino una frase di "Mamarà" tatuata sulla caviglia destra: "Voglio solo vederti sorridere, voglio solo vederti così". Era la preferita di mamma ". Un gesto che, secondo quanto riportato da Miss Italia, ha lasciato senza parole Eros Ramazzotti: " Non ci posso credere, mi ha detto, era contentissimo, poi mi ha invitato a un suo concerto ". All'inevitabile domanda della giornalista su un possibile appuntamento tra loro, Carolina Stramare però stoppa i gossip: " Nooo, sono fidanzata. Lo adoro come cantante, ma sarebbe un po’ troppo maturo per me ".

Capitolo chiuso, dunque. Se da una parte Marica Pellegrinelli ha decisamente voltato pagina, concentrandosi sulla nuova relazione amorosa con Charley Vezza, Eros Ramazzotti sembra volersi concentrare esclusivamente sulla musica e sui suoi figli, in particolare Aurora. Quest'ultima, infatti, è stata molto vicina al padre in questo momento delicato della sua vita privata, arrivando addirittura a farsi un nuovo tatuaggio dedicato proprio a papà Eros.