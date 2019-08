Dopo Eros, Marica Pellegrinelli ha un nuovo flirt: parola di Massimo Boldi

Dopo aver annunciato, tramite un comunicato diramato dall'agenzia Ansa, la loro rottura, gli ormai ex coniugi Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono tornati al centro del gossip. Questa volta, a far parlare dei due vip sono alcune dichiarazioni rilasciate dall'attore comico Massimo Boldi che parla di un nuovo flirt con l'imprenditore Charley Vezza.

"Charley e Marica si frequentano, ma preferiscono mantenere un basso profilo - ha dichiarato Massimo Boldi in un'intervista concessa a Di più -. Perché Marica è fresca di separazione".

Boldi e il flirt della Pellegrinelli

"Sua mamma, Sandra, è una mia grande amica - dice Boldi, parlando dell'imprenditore 35enne - ed è spiazzata dal comportamento del figlio. Non si sbilancia troppo, però mi ha confidato di essere sorpresa, anche se non vuole mettere bocca nelle faccende sentimentali del suo Charley. Capisco il senso di sorpresa di sua mamma Sandra: vederlo ora vicino a una donna molto nota come Marica potrebbe attirargli addosso un clamore e un senso di responsabilità che non è facile gestire".

Dalle ultime dichiarazioni di Boldi, si evince quindi che non vi sia nessuna possibilità di un ritorno di fiamma all'orizzonte per Ramazzotti e la Pellegrinelli.