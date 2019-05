Eros Ramazzotti supera l'intervento: "Devo riabilitare le corde vocali per 2 mesi"

Recentemente i fan di Eros Ramazzotti si erano preoccupati per le condizioni di salute del loro beniamino. Il cantante aveva fatto sapere attraverso i social che non avrebbe potuto tenere diverse tappe del suo Vita ce n'è World Tour per un intervento chirurgico a cui si è dovuto sottoporre a causa di problemi di salute legati ad un ispessimento delle corde vocali. Ma Ramazzotti avrebbe superato brillantemente la sua operazione e, in alcuni scatti realizzati dai paparazzi di Diva e donna magazine, appare finalmente sereno.

La fonte ha beccato Eros mentre passeggiava per Milano in compagnia della moglie Marica Pellegrinelli e dei figli avuti dalla coppia, Gabrio Tullio e Raffaella Maria. Le esclusive immagini realizzate da "Diva e donna" immortalano Ramazzotti mentre si gode del tempo libero con la famiglia e si copre la gola per proteggersi dal freddo. Il cantautore di "Parla con me" ha anche un'altra figlia, Aurora, avuta dal suo precedente matrimonio con la conduttrice di "All together now", Michelle Hunziker.

Eros Ramazzoti sospende alcune tappe del nuovo tour

“Ho dovuto necessariamente fermarmi per farmi operare alle corde vocali, per un problema di ispessimento e per ritornare più forte di prima – ha fatto sapere il cantante, in un recente post pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram -. Ora dovrò stare fermo e riabilitarmi per due mesi”.

Eros Ramazzotti si è detto tuttavia dispiaciuto di dover sospendere una fase del suo nuovo tour, che lo avrebbe tenuto impegnato al nord, centro e sud America. Il "Vita ce n'è World Tour" proseguirà in Europa a partire dal prossimo 11 luglio.

