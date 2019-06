Esce remixato il concerto di Brema del Bridges tour

Antonio Lodetti

La dura scorza di Mick Jagger ha colpito ancora. Operato con successo al cuore, ora i Rolling STones possono prepararsi all'imminente tour americano. Intanto il 21 giugno sarà pubblicato ufficialmente l'album Bridges to Bremen, il concerto tratto dalla tranche finale del glorioso Bridges On Babylon Tour. L'album uscirà in numerosi formati: in dippio cd con blue-ray, in doppio cd con dvd ma soprattutto in triplo vinile. In tutte le versioni sarannop inserite quattro canzoni «bobnus track» registrate a Chicago allo stadio Soldier Field. L'acustica dell'album dovrebbe essere perfetta, perché il concerto è stato completamente restaurato lavorando sui master originali ed è stato completamente remixato e rimasterizzato. Lo show è stato ripreso il 2 settembre 1998 al Weserstadion, il campo di calcio del Brema, davanti a 40 mila sopettatori (uno show «piccolo» per gli standard dei Rolling Stones) e faceva parte del tour momndiale di quell'anno degli Stones, che toccarono Nord e Sud America, Asia ed Europa. «È il classico esempio di com'è un vero concerto dei Rolling Stones: scatenato e scatenante», ha commentato Keith Richards, evidentemente soddisfatto del lavoro svolto. Il concerto si apre con Mick Jagger che aggredisce Satisfaction, in camicia e sciarpa sgargianti, con vicino Richards in abbigliamento leopardato bianco e nero. Il disco è pura energia rock and roll e contiene una curiosità. Durante quel giro di concerti, gli Stones invitarono per la prima volta i loro fan a votare la canzone che avrebbero voluto ascoltare dal vivo... Così si spiega la presenza, nel disco, del brano Memory Motel, tratto dall'album Black and Blue.

Questo nuovo album uscirà aa due mesi circa di distanza dall'antologia Honk, pubblicata il 19 aprile in versione deluxe con quattro brani bonus: Rock and a Hard Place, Under My Thumnb, All About You, Let It Bleed.