Estelle Bergkamp è il grande segreto di Donny van de Beek

Donny van de Beek è stato una delle grandi rivelazioni dell'anno passato dell'Ajax dei miracolo di ten Hag che ha dato filo da torcere a tutti in Champions League. I Lancieri eliminarono la Juventus nei quarti di finale della competizione in cui brillarono diversi talenti tra cui il 22enne di Nijkerk, e i due più quotati colleghi Matthijs de Ligt finito alla Juventus di Maurizio Sarri e il centrocampista Frankie de Jong finito al Barcellona di Ernesto Valverde.

van de Beek ha avuto diverso mercato in Europa ma alla fine ha deciso di restare un altro anno all'Ajax: difficilmente dopo Euro 2020 resterà ancora nella squadra di Amsterdam dato che c'è la fila per il talentuoso centrocampista che è stato accostato più di una volta anche all'Inter. Donny ha già messo insieme 154 presenze e 37 reti con i Lancieri nonostante abbia solo 22 anni e la cosa che più stupisce è la sua maturità in campo dato che sembra quasi un veterano anche perché è già arrivato alla sua quinta stagione con la prima squadra.

Il ragazzo pare sia un grande lavoratore sul rettangolo di gioco e molto riservato nella vita privata dove ha finalmente trovato l'amore: si tratta della giovanissima Estelle Bergkamp figlia dell'ex calciatore di Ajax, Inter ed Arsenal Dennis, giocatore che nella sua carriera ha segnato la bellezza di 301 reti in carriera tra club, 264 e nazionale olandese 37. In Italia il 50enne di Amsterdam non lasciò il segno ma con Ajax e Gunners fece la differenza dimostrandosi attaccante di assoluto livello.

Dal matrimonio con Henrita Ruizendaal, nel 1993 quando Dennis aveva 24 anni, sono nati quattro figli, un maschio e tre femmine. La terzogenita della coppia è proprio Estella che ha deciso di rompere gli indugi quest'estate facendosi fotografare e postando foto in compagnia di van de Beek. La figlia d'arte ha anche accompagnato il suo Donny a Parigi alla premiazione del Pallone d'Oro rendendo così ufficiale la love story.

La giovane ragazza vanta oltre 40.000 follower su Instagram, niente a che vedere con quelli del compagno che sfiora un milione di seguaci sul popolare social network. La sua popolarità però sta schizzando alle stelle come testimoniano la marea di like ricevuti da suoi scatti una volta ufficializzata la relazione con il giocatore dell'Ajax. L'ultima istantanea alla premiazione del Pallone d'Oro ha raccolto oltre 11.000 like e oltre 200 commenti di ogni genere.



