Ettore Andenna: "Ciao Darwin l'ho inventato io 41 anni fa"

Ettore Andenna è un conduttore televisivo con una lunghissima esperienza che inizia nel periodo tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70 alla radio per poi passare alla televisione. E in questa lunga carriera ha avuto la possibilità di sperimentare diversi format, soprattutto nelle tv locali del Nord Italia dove ha lavorato per molto tempo. Ecco perché recentemente, in un'intervista alla rivista Spy, si è sentito libero di dire la sua sulla trasmissione Ciao Darwin condotta su Canale 5 da Paolo Bonolis.

Ettore Andenna: "Ciao Darwin una mia invenzione"

Andenna va direttamente al punto: "Bravo Paolo Bonolis, ma Ciao Darwin l'ho inventato io 41 anni fa ad “Antenna 3 Lombardia”. Ovviamente, detta così, sembrerebbe una provocazione gratuita. Ma il conduttore televisivo e radiofonico milanese chiarisce immediatamente i termini della questione: "Il programma di Bonolis non è che l'evoluzione della mia “Bustarella” che, nel 1983, faceva due milioni di telespettatori solo in Lombardia. L'impostazione è la stessa: i giochi, le sfide, le belle donne. Miss Bustarella è diventata Madre Natura. Non per niente il primo regista di Ciao Darwin, Beppe Recchia, è stato anche lo storico regista de La Bustarella".

Ma Ettore Andenna non risparmia le critiche al programma. Infatti continua: "Ma loro, secondo me, l'hanno fatta fuori dal vaso. Noi facevamo prevenzione sui giochi, si stava molto attenti. Lì forse si sono fatti prendere la mano e qualcuno si è fatto male”. Il conduttore televisivo, ovviamente, si riferisce al caso di Gabriele Marchetti, il concorrente romano che ha subito un grave incidente durante la prova dei rulli del Genodrome.

Ma l'intervista con Spy è l'occasione giusta per Andenna di togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa. Infatti, il conduttore televisivo ci tiene a precisare che grazie a lui diversi personaggi famosi hanno fatto il loro esordio in tv. Con una punta di amarezza, infatti, ricorda: "Solo due persone hanno sempre avuto il coraggio di riconoscere di aver debuttato con me, Carmen Russo e Gianfranco Funari, a cui feci fare “A bocca aperta”. Perché gli altri lo rinnegano? Perché trovano sminuente essere partiti da “La Bustarella”. Preferiscono dire di aver debuttato in Rai o a Mediaset. Provi a chiedere a Isabella Ferrari de "La Bustarella". Lei dirà che è nata con Boncompagni in Rai, quando in realtà faceva “Miss Piacenza" da noi”.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?