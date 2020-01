Eugenie e Beatrice Bouchard alla conquista di Instagram

La bellezza e il talento in casa Bouchard sono due doti indiscutibili e sia Eugenie che Beatrice stanno letteralmente incantando sul web. La prima è una famosa tennista, ma anche modella, che in carriera ha vinto un solo titolo WTA a Norimberga nel 2014 battendo in finale la ceca Pliskova. La classe '94, però, ha anche sfiorato la vittoria di un torneo del Grande Slam, forse il più prestigioso, ovvero Wimbledon. La Bouchard, infatti, nel 2014 arrivò fino all'atto finale arrenendosi poi in finale contro Petra Kvitova con il punteggio di 6-3, 6-0.

Il 2014 fu l'anno fortunato di Eugenie che prima della finale di Wimbledon raggiunse anche le semifinali agli Australian Open e al Roland Garros. Da quel momento in poi, però, la sua carriera non è andata in crescendo e attualmente Eugenie occupa la posizione numero 125 del mondo, molto distante dalle prime della classe.

Eugenie non ama solo il tennis ma anche le passerelle e la sua notorietà è cresciuta molto in questi anni per via di queste due professioni della bella canadese che però non è sola dato che ha una sorella gemella, Beatrice che ama molto più di lei forse le luci della ribalta. La 25enne di professione fa l'influencer ma non è l'unica bellezza di casa Bouchard dato che la più piccola delle tre di un solo anno, Charlotte non ama stare sotto i riflettori come le due sorelle gemelle.

In realtà ci sarebbero anche due cugine, Celeste e Mimì, che stanno spopolando su Instagram ma la notorietà di Beatrice e soprattutto di Eugenie è molto più alta. La tennista vanta oltre 2 milioni di seguaci sul popolare social, la sorella gemella invece è molto distaccata con 371.000 follower.

L'ultimo post in costume da bagno di Eugenie ha letteralmente mandato in tilt i suoi tanti fan. La tennista canadese ha accompagnato la foto alla didascalia: " Ogni tanto devo postare uno scatto glamour" . La 25enne di Westmount ha raccolto oltre 200.000 like e una serie infinita di commenti e come lei la sorella Beatrice che ha postato invece un'istantanea che ne mette in risalto il lato B ha raccolto oltre 35.000 mi piace e quasi 500 commenti di svariato genere per commentare la bellezza e il fisico mozzafiato della sorella gemella delle ben più famosa sorella che di professione fa anche e soprattutto la tennista.



