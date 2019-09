Eurogames, tra gaffe e outfit hot: pioggia di critiche su Alvin e Ilary Blasi

Lo scorso giovedì, in prima serata su Canale 5, è stata trasmessa la prima puntata di Eurogames, la nuova versione dei vecchi Giochi senza frontiere targata Mediaset, che ha visto i due conduttori del format essere letteralmente inondati dalle critiche più disparate sui social. Il reboot di Giochi senza frontiere nasce per ricordare gli indimenticabili giochi che andarono in onda dal 1970 al 1999 sulla Rai e furono delle vere e proprie olimpiadi made in Europa. I sei appuntamenti tv previsti per gli Eurogames 2019 verranno condotti dalla coppia televisiva formata da Alvin e Ilary Blasi, che nel corso del primo appuntamento andato in onda ieri sono stati fortemente criticati dal web.

"In Polonia non ci sono spiagge: Alvin, il Baltico cos’è?", ha scritto un utente sui social, contestando quanto poco prima affermato dal presentatore Alvin, che in puntata ha sostenuto che in Polonia non vi fossero spiagge. "Era meglio se tagliavano la parte delle spiagge di Alvin!", esclama un altro utente. E poi si legge ancora: "Torna a scuola Alvin"; "Alvin, ma cosa dici?"; "Alvin, in Polonia abbiamo il mare". La Polonia, infatti, è bagnata al nord dal Mar Baltico e vanta la bellezza naturale di diverse spiagge, tra cui le più rinomate sono: Swinoujscie Beach, Jelitkowo Beach, Niechorze Beach. E non finisce qui. Perché non solo Alvin è finito nel mirino delle critiche, ma anche la co-conduttrice Ilary Blasi è stata inondata da messaggi critici giunti dagli utenti sui social.

Anche Ilary Blasi finisce nel mirino delle critiche, durante gli Eurogames

Della Blasi sembra proprio non essere andato giù l'outfit sfoggiato per il primo appuntamento tv di Eurogames, contestato perché ritenuto troppo pratico e non di classe. La Blasi ha ricordato vagamente uno dei look più audaci indossati da Anna Oxa nel corso della sua carriera di cantante. "Ilary sei brava, sei bella -ha scritto un utente in un tweet- sei stra simpatica, ma ti sei vestita da super coatta… un po’ di classe ti donerebbe". Altri invece si sono detti nostalgici del tanto amato Festivalbar: "Ilary Blasi vestita con body che esce fuori dal pantalone largo a vita bassa, sento delle Festivalbar 2006 vibes". I pantaloni neri indossati dalla consorte di Francesco Totti in occasione degli Eurogames, quindi, sembrano proprio non aver convinto i follower della conduttrice, soprattutto perché - a di molti- mettevano troppo in bella vista i fianchi e le curve della biondissima Blasi.