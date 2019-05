Eurovision 2019, la classifica è stata cambiata per un errore

L'Eurovision 2019 potrebbe essere ricordata come la gara canora delle polemiche. Dopo le contestazioni generate dalla performance di Madonna, sia per quanto riguarda il suo corpo di ballo che per la cancellazione delle "imprecisioni vocali" dal video della sua performance, ora si viene a sapere che la stessa classifica finale della gara è stata modificata a causa di un errore.

Eurovision 2019 e l'errore commesso

L'ufficio stampa dell'Eurovision 2019 ha emesso un comunicato ufficiale che avrà delle conseguenze dirette sulla classifica finale della gara canora europea. Secondo il comunicato stampa, infatti, si è resa necessaria la correzione di un errore commesso durante il conteggio dei voti delle varie giurie nazionali. Nello specifico, è stato cancellato il voto della giuria della Bielorussia. Infatti, andando contro il protocollo stabilito, i giurati bielorussi avevano dichiarato preventivamente, durante una trasmissione televisiva, come avrebbero votato in occasione della prima semifinale. Al loro posto, come previsto dal regolamento, è stato utilizzato un gruppo di Paesi con pattern di voto simili tra loro.

Il testo del comunicato dell'EBU, infatti, recita testualmente: "L’EBU è in grado di confermare, dopo aver effettuato delle revisioni standard, che a causa di un errore umano è stato usato un risultato aggregato non corretto. Questo non ha avuto alcun impatto sul calcolo dei punti derivato dal televoto attraverso i 41 Paesi partecipanti, e la canzone vincitrice e le prime 4 del Concorso rimangono invariate". In pratica, a cambiare è solo la seconda parte della classifica generale finale dell'Eurovision 2019.

L'EBU, ovviamente, ci tiene a scusarsi per l'incoveniente, infatti il comunicato continua: "L’EBU e i suoi partner digame e Ernst&Young sono profondamente dispiaciuti che questo errore non sia stato scoperto prima e rivedrà i procedimenti e controlli in essere al fine di prevenire il ripetersi dell’evenienza". Quel che conta, almeno per noi italiani, è che il secondo posto di Mahmood è salvo.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?