Eva Grimaldi: "Gabriel Garko è bellissimo, ma Imma lo è di più"

E’ convolata a nozze con Imma Battaglia pochi giorni fa ed Eva Grimaldi ha scelto come testimone proprio il suo ex fidanzato, Gabriel Garko.

Una scelta forse insolita, ma non per l’attrice che ad oggi considera l’ex compagno una sorta di fratello. “ Gabriel è mio fratello. Ormai siamo fratelli, è meraviglioso – ha detto la Grimaldi ai microfoni della trasmissione radiofonica I Lunatici - . E' di una bellezza straordinaria, ma io vedo sempre più bella Imma ”. Eva è al settimo cielo e le sue nozze con Imma hanno fatto sognare davvero tutti. “ Il mio matrimonio è stato un inno dell'amore. L'amore che ha trionfato. Quello che è contrario al matrimonio, quando lo fa, poi si rende conto che qualcosa accade – ha continuato a raccontare in radio - . Secondo me lo ammette anche quello che è proprio contrario alle nozze. Almeno, nel nostro c'era una magia pazzesca ”.