Eva Grimaldi sull'amicizia speciale tra l'ex Garko e Rossi: "Bisogna portare rispetto"

Sta facendo parlare molto l'ultima intervista rilasciata da Gabriel Garko a Domenica in, dove l'attore di fiction Mediaset di successo si è detto innamorato e geloso, senza però rivelare l'indentità della sua dolce metà. E, a margine dell'ultimo intervento rilasciato dall'attore in tv, Eva Grimaldi ha speso alcune parole, nel corso della sua intervista concessa a Storie italiane.

La Grimaldi, in qualità di ospite in studio al programma condotto da Eleonora Daniele, infatti, non si è risparmiata sul conto del suo ex fidanzato storico nonché testimone alle sue nozze con Imma Battaglia, con il quale l'attrice ha avuto in passato una lunga relazione vissuta nei primi anni Duemila. "Gabriel Garko ha trovato un amico speciale…", ha esordito la padrona di casa Daniele, confrontandosi con l'ospite in studio. "Tutti nella vita abbiamo un amico speciale", ha dal suo canto prontamente ribattuto Eva Grimaldi, nella sua intervista trasmessa su Rai 1.

Eva Grimaldi amica di Gabriel Garko

L'attrice e ora anche imitatrice, concorrente allo show delle imitazioniTale e quale show , ha voluto difendere Garko, che al momento intende mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e non risponde ai gossip, che lo vedrebbero protagonista di una love-story con l'attore Gabriele Rossi (quest'ultimo definito dallo stesso Garko a Domenica In "un amico speciale", ndr).

"Gabriel è una persona molto riservata- ha sottolineato la Grimaldi- bisogna avere tanto rispetto per le persone che non vogliono parlare delle proprie questioni private. Per me è come un fratello e in questo periodo lo vedo molto felice, è bello come il sole". A farla riavvicinare al suo ex storico, Gabriel, è stata sua moglie, Imma Battaglia, con la quale la Grimaldi ha celebrato l'unione civile lo scorso maggio. "Non potrei mai tradire la sua amicizia", ha infine assicurato l'attrice Grimaldi, sul conto del suo rapporto di amicizia maturato con Garko.